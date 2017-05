Internazionali d'Italia: sorteggio sfortunato per gli azzurri

Sorteggio sfortunato per i tennisti azzurri impegnati agli Internazionali Bnl d'Italia, in programma da domenica sui campi di terra rossa del Foro Italico di Roma. Nella splendida cornice dell'Arco di Costantino con il Colosseo sullo sfondo l'urna non è stata benevola con Fabio Fognini che al primo turno sarà impegnato nel derby italiano con la wild card Matteo Berrettini (al debutto) mentre nell'eventuale match successivo se la vedrà con il numero uno al mondo, il britannico Andy Murray.

Sorte simile per Andreas Seppi. L'altoatesino, vincendo al debutto contro un qualificato, troverebbe sulla sua strada Rafa Nadal. Strada in salita per il numero due del ranking Atp Novak Djokovic che agli ottavi potrebbe trovare Kyrgios e ai quarti Nishikori. Sorteggio difficile anche per le azzurre con Roberta Vinci che affronta la Makarova al primo turno e Sara Errani che se la vedrà con la Cornet. Tra le big grande attesa nel vedere all'opera Maria Sharapova che giocherà contro Christina Mchale.