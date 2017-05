Internazionali d'Italia: Seppi ed Errani subito fuori

Gli Internazionali d'Italia di tennis sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma sono un disastro per i colori azzurri: sono già fuori infatti sia Sara Errani, ko con la francese Cornet, sia Andreas Seppi, battuto da Nicolas Almagro. Ko anche Stefano Napolitano e Deborah Chiesa, costretto al ritiro Gianluca Mager.

Giornata da dimenticare per i colori azzurri agli Internazionali d'Italia sulla terra rossa di Roma. Nel tabellone maschile Andreas Seppi cede in due set 7-6, 6-3 in poco meno di due ore allo spagnolo Nicolas Almagro: il primo set è interminabile, l'altoatesino salva una dozzina di palle break, poi nel tie break si porta avanti 5-2 ma non chiude e così lo spagnolo rimonta e si impone lui per 8-6; il secondo parziale è decisamente più squilibrato a favore di Almagro che sale 5-1, chiude 6-3 e al secondo turno avrà il derby con Rafa Nadal. Cede anche Stefano Napolitano, sconfitto in due set 7-6, 6-2 dal serbo Troicki, mentre c'è rammarico per Gianluca Mager, costretto al ritiro contro il britannico Aljaz Bedene. L'azzurro, che aveva vinto 7-6 il primo set e perso 6-4 il secondo, alza bandiera bianca nel terzo set per un problema muscolare al quadricipite sul punteggio di 3-0 per Bedene.

Le cose non vanno meglio nel tabellone femminile. Sara Errani si arrende alla francese Alize Cornet in due set 6-3, 6-4 in un'ora e 53 minuti: la romagnola inizia malissimo e finisce sotto 4-0 nel primo set, poi da lì la Cornet controlla e chiude 6-3; nel secondo parziale c'è più equilibrio anche se la francese si porta avanti 4-3 e poi conserva il servizio in un interminabile ottavo game durato 15 minuti per allungare sul 5-3, decisivo per il 6-4 finale. Rammarico anche per Deborah Chiesa, battuta in due set 7-5, 6-2 in un'ora e mezza dall'ucraina Tsurenko: peccato soprattutto per il primo set dove l'azzurra conduceva 5-1 e si è vista annullare tre set point sul 5-4 prima di crollare 7-5.