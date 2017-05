Internazionali d'Italia: Paire steso, Wawrinka agli ottavi

Esordio vincente ma non certo semplice per Stan Wawrinka agli Internazionali d'Italia sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma: servono infatti tre set e un match di oltre un'ora e mezza allo svizzero per avere la meglio sul francese Benoit Paire, ko 6-3, 1-6, 6-3. Al terzo turno Wawrinka, sconfitto da Djokovic nella finale del 2008, se la vedrà con lo statunitense John Isner che si è liberato del tedesco Mayer.

Stan Wawrinka si prende una bella rivincita su Benoit Paire al secondo turno degli Internazionali d'Italia sui campi in terra rossa di Roma: lo svizzero, battuto una settimana fa dal francese a Madrid, all'esordio al Foro Italico si impone in tre set 6-3, 1-6, 6-3 in un'ora e 44 minuti non senza soffrire. Il numero 3 del seeding, finalista nel 2008 battuto da Djokovic, parte forte nel primo set, deciso da un break nel sesto game, mentre nel secondo parziale è uno show di Paire che sale 3-0 e chiude 6-1 con due break. Nel terzo e decisivo set Wawrinka strappa subito il servizio all'avversario e sale 3-0, poi da lì si limita a difendere il turno di battuta. Agli ottavi di finale l'elvetico sfiderà l'americano John Isner che ha superato il tedesco Mayer: soltanto 3 i precedenti e Isner conduce 2-1, anche se i due non si affrontano dal 2011.

Negli altri match del tabellone maschile Juan Martin Del Potro si libera in due sofferti set del britannico Edmund e ora sfiderà Nishikori, il talento Alexander Zverev batte Troicki e ora se la vedrà con Fabio Fognini, mentre Milos Raonic piega in due set l'eterno Tommy Haas. Nel draw femminile avanzano Pliskova, Makarova, Venus Williams e Goerges mentre a sorpresa Angelique Kerber, numero 1 del mondo, perde in due set 6-4, 6-0 contro la qualificata estone Anett Kontaveit, 68 del ranking.