Internazionali d'Italia: esordio ok per Del Potro e Venus Williams

Esordio con vittoria al Foro Italico per Juan Martin Del Potro e Venus Williams. L'argentino, in campo sulla terra rossa di Roma a distanza di 4 anni, supera in tre set 3-6, 6-2, 6-3 in poco più di due ore il talento bulgaro Dimitrov nel match forse più interessante di giornata nel tabellone maschile. Al secondo turno 'DelPo' se la vedrà con il britannico Edmund. Sempre nel tabellone maschile avanzano anche il belga Goffin (2-1 a Bellucci), l'americano Querrey (2-0 a Pouille) e Berdych (2-0 a Mischa Zverev).

Venus Williams invece chiude il programma di giornata sul centrale e deve soffrire per battere in due set 6-4, 7-6 in un'ora e mezza la kazaka Shvedova. Nel secondo set la Shvedova, avanti 5-4, va a servire per il set e forzare tutto al terzo e decisivo parziale ma Venus torna in corsa e poi si impone al tie break. Al secondo turno l'americana sfiderà l'ucraina Tsurenko. Negli altri match fuori la portoricana Puig, campionessa olimpica, battuta dalla Putintseva, mentre avanzano Jankovic e Pavlyuchenkova.