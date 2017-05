Roger Federer non sarà in campo al prossimo Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam della stagione, dopo aver saltato completamente la stagione sulla terra battuta. E' stato lo stesso campione svizzero ad annunciare la sua mancata partecipazione al torneo di Parigi con un post sul suo sito ufficiale, spiegando che ha dovuto fare delle scelte in vista del futuro e di volersi concentrare per i tornei sull'erba e sul cemento.

Federer, che ha iniziato il 2017 in maniera stellare vincendo l'Australian Open e poi facendo doppietta negli Stati Uniti a Indian Wells e Miami, ha scritto rivolgendosi ai fan: "Purtroppo ho deciso di non partecipare all'Open di Francia. Lavoro duramente, dentro e fuori dal campo, per rimanere nel circuito ancora a lungo. Credo che saltare la stagione sulla terra per preparare gli impegni sull'erba e sul cemento sia la cosa migliore. I primi mesi del 2017 sono stati magici, ma in questo momento riprogrammare la stagione è la chiave per la mia longevità. Insieme al mio team siamo arrivati alla conclusione che giocare un solo torneo sulla terra sarebbe stato controproducente a livello mentale e tennistico. Mi mancheranno i tifosi francesi, che in tutti questi mi hanno sempre supportato, non vedo l'ora di ritornare al Roland Garros il prossimo anno".

Il campione di Basilea salterà quindi il Roland Garros per il secondo anno consecutivo: lo svizzero ha vinto una sola volta in carriera a Parigi, nel 2009, mentre negli altri tornei dello Slam si è imposto in almeno 5 occasioni ciascuno. L'appuntamento con la terra rossa parigina è rinviato ma anche il ritiro sembra sempre più lontano.