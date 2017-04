Fed Cup: Errani lancia l'Italia, 3-0 a Taipei

Ci pensa Sara Errani a regalare il terzo e decisivo punto all'Italia nel confronto contro Taipei per restare nel World Group II, la seconda serie mondiale di Fed Cup. Sulla terra rossa del Centrale del Circolo Tennis "Hugo Simmen" di Barletta la bolognese supera in tre set in rimonta 3-6, 6-2, 6-3, in un'ora e 51 minuti di gioco Lee Ya-Hsuan e chiude il discorso dopo che nella prima giornata l'Italia si era portata sul 2-0.

Con il vantaggio di 2-0 maturato il sabato con le vittorie di Sara Errani contro Chieh-Yu Hsu, e della debuttante Martina Trevisan per 12-10 al terzo set dopo quasi tre ore contro su Ya-Hsuan Lee, all'Italia serviva un altro punto contro Taipei per vincere il playoff e restare nel World Group II di Fed Cup. Questo punto arriva da Sara Errani che, lanciata dal capitano Tathiana Garbin, batte Ya-Hsuan Lee nel confronto tra le rispettive "numero uno".

L'avvio non è semplice per la bolognese perchè deve inseguire, rimonta sul 3-3 ma la Lee ha una marcia in più e chiude il primo set 6-3. Nel secondo parziale la reazione di Sara è veemente, piazza 5 game consecutivi e chiude 6-2, forzando il confronto al decisivo terzo set. Qui la Errani prosegue nel suo show, sale 4-0 ma poi si ferma e la giocatrice di Taipei risponde arrivando al 4-3; Sara però non si fa impressionare, vince i successivi due game e chiude la partita.

L'Italia resta nella serie B del tennis mondiale al femminile e spero di poter tornare nel World Group principale se l'ITF approverà l'allargamento a 16 squadre come nella Coppa Davis.