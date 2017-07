Tennis, Djokovic fa festa ad Eastbourne

Novak Djokovic arriva a Wimbledon in grande spolvero. Il serbo ha trionfato sull'erba di Eastbourne, in Inghilterra, conquistando l'Aegon International, torneo Atp 250. Il numero 4 del mondo si è imposto senza affanno in due set sul francese Gael Monfils che ha dovuto alzare bandiera bianca con il punteggio finale di 6-3, 6-4. Per Djokovic, che a Londra sarà seguito da Andre Agassi come era accaduto a Parigi in occasione del Roland Garros, ha conquistato il suo 68esimo trofeo in carriera nelle 98 finali fino ad ora disputate.

Un match, quello di Eastbourne, totalmente a senso unico e durato solo un'ora e 16 minuti di gioco. Djokovic piazza subito un break che costringe il numero 16 del mondo ad inseguire sin dalle prime battute. Il secondo break, quello decisivo, arriva nel nono gioco con il serbo che chiude i conti sul comodo 6-3. Nel secondo set, Monfils prova a scuotersi e trova subito due palle per strappare il servizio al rivale, che è bravo e cinico a difendersi ed a salvare il game. La chance sprecata da Monfils viene punita da Djokovic nel decimo gioco con il numero 4 della classifica Atp che può festeggiare un successo meritato. Buona la resa al servizio per Djokovic: solo tre palle break concesse, e oltre il 75% di punti vinti con la prima. Per Monfils, invece, giornata non impeccabile con la prima e male con la seconda: appena 7 punti vinti sui 18 serviti.

Nel tabellone femminile, infine, Karolina Pliskova batte Caroline Wozniacki con un doppio 6-4 in un'ora e 21 minuti di gioco. Per la 25enne numero 3 del mondo, sconfitta in finale dalla Cibulkova un anno fa, si tratta del terzo successo della stagione dopo quelli ottenuti sui campi di Brisbane e Doha.