Coppa Davis: Fognini salta la sfida col Belgio

La notizia era nell'aria e ora è arrivata la conferma: l'Italia dovrà fare a meno di Fabio Fognini nella sfida di Charleroi contro il Belgio valida per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Ad annunciarlo è stato il capitano azzurro Corrado Barazzutti: "Purtroppo Fabio non ce la fa, non ha recuperato dall'infortunio e non potrà raggiungere la squadra qui a Charleroi. Siamo tutti molto dispiaciuti".

A costringere Fognini al forfait i problemi al polso sinistro e la fascite plantare al piede sinistro, infortuni che si sono riacutizzati al "Miami Open" dove il ligure si è arreso soltanto a Rafa Nadal nella sua prima semifinale in carriere sul veloce in un Masters 1000. Al posto dell'asso di Arma di Taggia il capitano Barazzutti ha convocato Alessandro Giannessi, 26enne di La Spezia che era il quinto giocatore lo scorso febbraio nella trasferta in Argentina e che quindi centrerà la prima presenza in azzurro.

Giannessi si aggiunge a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Simone Bolelli mentre il quartetto del Belgio è composto da David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans e Joris De Loore. La sfida si giocherà sul veloce indoor dello Spiroudome: giovedì il sorteggio, venerdì i primi due singolari, sabato il doppio e domenica gli altri due singolari.