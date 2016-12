Tennis: capodanno ad Abu Dhabi con Nadal e Murray

Come da tradizione è il "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, ad aprire la nuova stagione mondiale del tennis. Il torneo di esibizione in programma dal 29 al 31 dicembre vedrà la partecipazione del numero 1 del mondo Andy Murray e segnerà il ritorno in campo di Rafa Nadal, fermo da inizio novembre per il problema al polso. In campo anche Milos Raonic e Jo-Wilfried Tsonga.



Il "Mubadala World Tennis Championship" è giunto all'ottava edizione e farà da antipasto all'Atp di Doha che scatterà il 2 gennaio. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City di Abu Dhabi Andy Murray e Milos Raonic, rispettivamente numero 1 e 4 della classifica mondiale, avranno il bye al primo turno e attenderanno in semifinale il vincente tra Tsonga e Goffin, per il britannico, e il vincente tra Nadal e Berdych, il canadese. Domenica 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, andrà in scena la finale.





Rafaha vinto questo torneo tre volte, le prime due edizioni nel 2009 e nel 2010, e l'ultima lo scorso anno. Tre successi anche per Nole, consecutive dal 2011 al 2013 mentre nel 2014 ha trionfato Andyche vorrà tornare al successo e confermarsi il numero 1 in tutti i sensi del tennis mondiale.