Maria Sharapova è tornata in campo dopo la squalifica di 15 mesi per la positività al Meldonium e ha vinto a Stoccarda contro Roberta Vinci ma il suo rientro nel circuito non è stato gradito da molte colleghe. Tra le più agguerrita la giovane canadese Eugenie Bouchard che ha dichiarato: "Non mi fido di lei, ha rovinato tutto. E' un'imbrogliona, e credo che gli imbroglioni, in qualunque sport, non dovrebbero tornare più a praticare".

La canadese, numero 59 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2014, tuona anche contro i vertici del circuito mondiale: "Con la sua decisione, la Wta ha lanciato un messaggio sbagliato ai giovani: imbrogliate tanto poi vi daremo il bentornato a braccia aperte. Non credo tutto ciò sia giusto. Sharapova non dovrebbe più giocare". Le parole della Bouchard seguono quelle di altre tenniste tra cui Agnieszka Radwanska che disse: "Le wild card dovrebbero essere assegnate soltanto a chi è sceso in classifica per infortuni, malattie o altre cause. Non per chi è stato sospeso causa doping. Maria dovrebbe ricostruirsi la propria carriera in modo diverso ricominciando dai tornei minori".