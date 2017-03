Atp Miami: Nadal in finale, Fognini si arrende

Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini al torneo Atp di Miami. Il tennista ligure viene regolato in due set (6-1, 7-5) da Rafa Nadal al termine di un match dai due volti. Dopo un primo set dominato dallo spagnolo, l'azzurro torna in partita nel secondo parziale ma subisce il break decisivo nell'undicesimo gioco. Fognini, numero 40 del ranking, perde così l'occasione di centrare la prima finale in un Masters 1000 della sua carriera.



Match contraddistinto dal forte vento che ha dato non pochi problemi ai due tennisti., bloccato dalla tensione, parte male lasciando spazio alle iniziative diche chiude il primo set con un significativo 6-1. Il secondo parziale è decisamente più equilibrato:riesce ad annullare ben 4 palle break nel corso del terzo gioco e tiene la battuta fino al 5-5. Nel corso dell'undicesimo game l'azzurro spedisce a lato una palla corta, spinta fuori anche dal vento e commette il doppio fallo successivo che regala il 6-5 al maiorchino.non sbaglia l’ultimo turno di servizio e mette in cassaforte l'approdo alla quinta finale in carriera a, pur senza trionfi finora. Il prossimo avversario uscirà dalla sfida tramanca la prima finale in carriera in unma può comunque sorridere per il rientro nella top-30: da lunedì sarà numero 28 nel ranking