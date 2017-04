Atp Miami: Federer-Nadal, ancora loro per il titolo

Sono tornati e vogliono riprendersi il palcoscenico principale del tennis Roger Federer e Rafa Nadal che, come agli Australian Open di appenA due mesi, si sfideranno in finale al "Miami Open" sui campi in cemento di Crandon Park, in Florida. Il maiorchino ha superato Fognini mentre nella seconda semifinale lo svizzero ha avuto la meglio sull'australiano Nick Kyrgios in tre set 7-6, 6-7, 7-5 dopo una battaglia di oltre tre ore.

Federer si prende la rivincita sul talentuoso australiano Kyrgios che nel 2015 a Madrid, nella prima sfida in assoluto tra i due, lo aveva superato in tre tie break. E così sarà l'ennesima sfida tra lo svizzero e Rafa Nadal: il maiorchino conduce 23 a 13 nei precedenti ma il campione di Basilea si è aggiudicato le ultime tre sfide, tra cui le due giocate quest'anno ovvero la finale a Melbourne per il titolo degli Australian Open e negli ottavi ad Indian Wells un paio di settimane fa.

Federer, che in carriera vanta 90 trofei, l'ultimo sul cemento di Indian Wells, si giocherà la terza finale stagionale, la 139esima in carriera: a Miami ha giocato tre finali, una persa contro Agassi nel 2002, e due vinte, nel 2005 e nel 2006 rispettivamente contro Nadal e Ljubicic. Per Nadal, che non conquista un trofeo sul cemento dal torneo di Doha, nel gennaio del 2014, c'è un tabù da sfatare a Key Biscayne visto che ha perso tutte le 4 finali giocate, una appunto con Federer nel 2005, poi una con Davydenko e due con Djokovic nel 2011 e nel 2014. Domenica, alle 19 ora italiana, la sfida per il titolo 2017 a Miami tra Federer e Nadal.