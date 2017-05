Atp Madrid: Fognini si arrende, Nadal agli ottavi

Un solido Fabio Fognini non basta per piegare Rafa Nadal che stacca il pass per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale in corso sui campi in terra battuta della 'Caja Magica'. L'azzurro lotta con grande coraggio e si arrende in tre set 6-7, 6-3, 4-6 contro il maiorchino, numero 4 del tabellone, al termine di una maratona di quasi tre ore. E' il nono successo in 12 sfide per Nadal su Fognini.

Nel secondo set la reazione dell'azzurro di Arma di Taggia è importante, Fognini strappa il servizio a Nadal per salire 3-1 e poi chiude 6-3. Si va così al terzo e decisivo set: Nadal si porta sul 5-2 e poi va a servire per il match sul 5-3 ma Fognini ha un sussulto d'orgoglio, conquista il break e risale sul 5-4. A quel punto l'azzurro ha sulla racchetta il punto del 5-5 ma lo spagnolo è molto aggressivo, si vede annullare un primo match point e poi, dopo un doppio fallo di Fabio, segna il decisivo punto del 6-4.

Per Fognini si chiude l'esperienza a Madrid ma può pensare in positivo in vista degli Internazionali d'Italia a Roma visto come ha tenuto testa a Nadal, il numero uno sulla terra rossa. Il maiorchino, reduce dalla doppietta Montecarlo-Barcellona, va invece a caccia del quinto successo in carriera a Madrid.