Atp Indian Wells: impresa Fognini, Murray fuori

Un grande Fabio Fognini supera per la prima volta in carriera Jo-Wilfried Tsonga, battuto in tre set 7-6, 3-6, 6-4, e vola al terzo turno del "BNP Paribas Open" sul cemento californiano di Indian Wells, sede del primo Masters 1000 della stagione. Esordio amaro invece per il numero 1 del mondo Andy Murray che viene eliminato in due set 6-4, 7-6 dal canadese Pospisil e deve rimandare ancora una volta il sogno di vincere a Indian Wells.

Fabio Fognini ha abituati i tifosi a grandi partite contro grandi avversari, e ancora una volta compie un'impresa! Il ligure di Arma di Taggia supera infatti per la prima volta in carriera il francese Jo-Wilfried Tsonga, reduce dai successi a Rotterdam e Marsiglia, e vola al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Fabio, al quarto confronto di sempre col gigante di Le Mans, numero 8 del mondo, conquista il primo set al tie break, 7-6, e poi, dopo aver perso 6-3 il secondo parziale, si impone 6-4 al terzo grazie agli ultimi due game. Ora l'azzurro sfiderà l'uruguaiano Cuevas. Indian Wells finito per Paolo Lorenzi che si arrende in due set 6-3, 6-4 allo svizzero Stan Wawrinka.

Il torneo californiano resta tabù per Andy Murray che perde all'esordio contro il canadese Pospisil. Il numero 1 del mondo, che in carriera non ha mai vinto Indian Wells, unico Masters 1000 sul cemento che manca nella bacheca dello scozzese, si arrende al 26enne canadese, arrivato dalle qualificazioni. Pospisil, numero 129 del mondo, è impeccabile al servizio e si impone in poco meno di due ore per 6-4, 7-6, centrando così il primo successo in sei confronti contro Murray.