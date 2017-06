Roland Garros: volano Venus Williams e Muguruza

Nel tabellone femminile del Roland Garros avanzano agli ottavi di finale Venus Williams, Garbine Muguruza e Svetlana Kuznetsova. L'americana, vicina ai 37 anni, centra per la decima volta il terzo turno dello Slam parigino col successo in due set 6-3, 6-1 contro la belga Elise Mertens: Venus ha fatto bella figura davanti agli occhi della sorella Serena, col pancione e in dolce attesa. Prosegue la corsa di Garbine Muguruza che, da campionessa in carica a Parigi, ha fatto fuori in due set 7-5, 6-2 la kazaka Putintseva e ha centrato il decimo successo di fila al Roland Garros: agli ottavi se la dovrà vedere contro la francese Mladenovic.

Avanti due veterane come Kuznetsova e Stosur: la russa, vincitrice nel 2009, ha faticato per superare in tre set 7-6, 4-6, 7-5 la cinese Zhang mentre l'australiana ha regolato con un doppio 6-2 la statunitense Bethanie Mattek-Sands e ora sfiderà la 19enne Jelena Ostapenko che ha piegato in due set 6-1, 6-4 l'ucraina Tsurenko arrivando per la prima volta in carriera al terzo turno di un torneo dello Slam.