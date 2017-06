Roland Garros: Thiem elimina Djokovic, Nadal in semifinale

Un irriconoscibile Novak Djokovic esce clamorosamente di scena ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Sul Suzanne-Lenglen il serbo numero 2 al mondo viene sconfitto in tre set (7-6, 6-3, 6-0) da Dominic Thiem, sesto giocatore del seeding. L'austriaco affronterà in semifinale Rafael Nadal che, avanti 6-2, 2-0, approfitta del ritiro di Pablo Carreno-Busta.

Colpo di scena al Roland Garros: dopo 5 vittorie di fila in altrettanti precedenti, Dominic Thiem strapazza il campione uscente Novak Djokovic in due ore e 15 minuti di gioco. Il serbo, numero 2 al mondo, resta a galla solo nel primo parziale dove riesce a procurarsi anche due set-point nel corso del decimo gioco. Al tie-break l'austriaco si impone 7-5 ed è l'inizio della fine per Nole che perde subito il servizio nel secondo gioco del set successivo senza trovare il controbreak e poi crolla di schianto nel terzo parziale non riuscendo a conquistare nemmeno un game.

Ora Thiem è atteso dalla semifinale con Nadal che accede tra i migliori 4 del torneo senza fare fatica. Avanti 6-2, 2-0, il maiorchino approfitta del forfait del connazionale Pablo Carreno-Busta, messo ko da problemi muscolari agli addominali dopo neanche un'ora di gioco. Nadal vince la partita numero 100 sulla terra rossa al meglio dei 5 set (la 77esima su 79 incontri al Roland Garros). Nei sei precedenti con Thiem, sono 4 i successi del mancino di Manacor mentre l'ultimo match, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia di Roma, è stato vinto dal 23enne di Wiener Neustadt.