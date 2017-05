Roland Garros: Schwartzman stoppa Napolitano

Il Roland Garros 2017 di Stefano Napolitano si chiude al secondo turno ma il 22enne biellese può essere felice della sua prestazione nello Slam di Parigi, lui che è passato attraverso le qualificazioni ed è arrivato alla prima partecipazione in assoluto al main draw di un Major. Napolitano, che al primo turno aveva fatto fuori in quattro set Mischa Zverev, fratello del più quotato Sascha (fuori anche lui al debutto), si è arreso in tre set 6-3, 7-5, 6-2 in poco più di due ore all'argentino Diego Schwartzman.

L'azzurro, numero 187 del mondo, risponde colpo su colpo in avvio all'argentino, poi nell'ottavo game cede il servizio e finisce sotto 5-3; nel successivo game lotta con tenacia, salva anche due set point ma poi deve arrendersi 6-3. Nel secondo set Napolitano è bravissimo perchè due volte perde la battuta e due volte la recupera immediatamente; poi però la perde ancora nell'undicesimo game e Schwartzman non concede altre repliche, andando a chiudere 7-5 in 57 minuti. Nel terzo set non c'è storia, l'argentino vola sul 5-2, poi salva tre palle break spegnendo l'ultimo sussulto di Napolitano e chiude 6-2 staccando così il pass per il terzo turno.