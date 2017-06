Roland Garros: rullo Nadal, Bautista travolto

Prosegue senza intoppi la marcia di Rafa Nadal al Roland Garros 2017. Il maiorchino, numero 4 del mondo e vincitore 9 volte sulla terra rossa di Parigi, approfitta agevolmente del connazionale Roberto Bautista Agut e lo strapazza in tre set 6-1, 6-2, 6-2 in neanche due ore di gioco. Nadal è stato strabiliante e vola ai quarti di finale conservando immacolato il proprio score visto che finora non ha ancora perso un set.

Rafa Nadal non dà scampo al connazionale Roberto Bautista Agut, lo travolge in tre set 6-1, 6-2, 6-2 in un'ora e 54 minuti di gioco e conquista senza difficoltà i quarti di finale del Roland Garros 2017 dove arriva senza aver ancora perso un set (soltanto 20 game persi). La caccia al decimo titolo dello slam sulla terra rossa di Parigi prosegue senza intoppi per il mancino di Manacor che ai quarti sfiderà il vincente fra Carreno Busta e il canadese Raonic.

Nel primo set Nadal perde il servizio nel terzo game ma per il resto non lascia scampo all'avversario, soprattutto in risposta. Nel secondo parziale sono due i break del maiorchino per poter chiudere 6-2 mentre nel terzo set Bautista Agut deve soffrire per tenere la battuta in avvio, poi da lì è un monologo di Nadal che sigilla la vittoria con un altro 6-2.

Nelle altre gare Monfils approfitta del ritiro del connazionale Gasquet per superare il turno e negli ottavi sfiderà Wawrinka, Nishikori la spunta soltanto al quinto set dopo quasi quattro ore per battere il coreano Chung mentre prosegue la favola del 21enne russo Khachanov che elimina Isner e ora sfiderà Andy Murray. Nel tabellone femminile nessuna sorpresa: accedono agli ottavi Pliskova e Svitolina mentre Caroline Wozniacki è già ai quarti di finale grazie alla vittoria in tre set 6-1, 4-6, 6-2 contro la veterana russa Kuznetsova.