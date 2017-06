Roland Garros: rivincita su Murray, Wawrinka in finale

Stan Wawrinka si prende la rivincita, batte Andy Murray e conquista la finale del Roland Garros, torneo dello Slam sulla terra rossa di Parigi che lo svizzero ha vinto nel 2015. Il 32enne di Losanna si impone in cinque set 6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1 in una maratona di 4 ore e 34 minuti e supera il numero 1 del mondo che nel 2016 gli aveva impedito di andare in finale. Wawrinka è imbattuto nelle finali Slam, 3-0.

Spettacolare semifinale sulla terra rossa di Parigi dove Stan Wawrinka batte Andy Murray e conquista la finale del Roland Garros, la quarta in uno Slam e la prima all'ombra della Tour Eiffel dal 2015, quando vinse il suo primo major. Il 32enne di Losanna, che si era presentato al match senza aver perso ancora un set, si impone al quinto col punteggio di 6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1 al termine di una maratona di quasi cinque ore e si prende la rivincita dopo la sconfitta di un anno fa che permise allo scozzese di giocarsi il titolo, partita poi persa contro Djokovic.

Nel 18esimo confronto tra i due (10-7 per lo scozzese ma 3-1 per lo svizzero sulla terra) l'avvio è di Murray che si impone 7-6 dopo un durissimo tie break (8-6) in un primo set di oltre un'ora. La reazione di Wawrinka arriva nel secondo set quando, sotto 3-2, infila 4 game consecutivi e si impone 6-3. Nel terzo set l'inerzia dello svizzero prosegue e sale 3-0: lì Murray reagisce, accorcia sul 5-4 e poi conquista tre game di fila per chiudere 7-5. Wawrinka è colpito ma non si abbatte, nel quarto set i due campioni difendono il servizio e così si va al tie brek: Murray resiste fino al 2-2 e poi crolla, permettendo all'elvetico di forzare la sfida al quinto set.

Nel parziale decisivo non c'è storia, Stan ha una marcia in più mentre Murray appare nervoso e scoraggiato: lo svizzero è perfetto, sale 5-0 con tre break e poi, dopo il punto di Murray, chiude sul suo turno di servizio per il definitivo 6-1. Wawrinka conquista la quarta finale in un torneo dello Slam, la seconda a Parigi: finora ha sempre vinto quando c'era in palio il titolo.