Roland Garros: rivincita Halep, sfiderà la Pliskova

Si completa il quadro delle semifinali nel tabellone femminile del Roland Garros: se da un lato ci sono le sorprese Ostapenko e Bacsinszky, dall'altra ci sono due big attese come Simona Halep e Karolina Pliskova, rispettivamente numero 4 e numero 3 del ranking mondiale WTA. La romena ha fatto fuori l'ucraina Elina Svitolina nella riedizione della finale di Roma mentre la ceca ha superato la francese Garcia.

La Halep, battuta dalla Svitolina agli Internazionali d'Italia, si è presa la rivincita imponendosi sulla terra rossa di Parigi in tre set 3-6, 7-6, 6-0 in poco più di due ore. La romena, finalista al Roland Garros nel 2014, battuta da Maria Sharapova, è stata travolta nel primo set dove ha pagato una partenza lenta in cui è andata sotto 5-0. Nel secondo set è finita ancora sotto 5-1 ma lì è riuscita a cambiare marcia, a risalire e ad impattare sul 6-6: la Svitolina ha annullato 4 set point, poi al tie break è stata la Halep a salvare un match point e ad imporsi, rimandando tutto al terzo set. Lì l'ucraina perde la testa e per la romena è fin troppo facile chiudere 6-0 in 23 minuti. In semifinale la Halep se la vedrà dunque con Karolina Pliskova, numero 3 del mondo, che ha avuto vita agevole contro la francese Caroline Garcia, battuta in due set 7-6, 6-4 in un'ora e 54 minuti di partita.