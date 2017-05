Roland Garros: Murray e Halep al secondo turno

Escluso Sascha Zverev, battuto da Fernando Verdasco, nessun big esce al primo turno del Roland Garros 2017 sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 del mondo Andy Murray piega in quattro set 6-4, 4-6, 6-2, 6-0 il russo Kuznetsov ma non è stato così semplice visto che i primi due parziali sono stati molto sofferti da parte del britannico. Vince in rimonta il giapponese Kei Nishikori che, dopo aver perso il primo set 6-4, si sbarazza dell'australiano Kokkinakis nei successivi tre parziali per 6-1, 6-4, 6-4. Avanzano in quattro set anche il ceco Tomas Berdych e l'americano John Isner: quest'ultimo sfiderà Paolo Lorenzi. Secondo turno pure per l'idolo locale Gael Monfils che piega in tre set di notevole spettacolo il tedesco coi rasta Dustin Brown e centra il primo successo nel 2017 su terra rossa.

Nel tabellone femminile incoraggiante prova della romena Simona Halep che, sconfitta in finale a Roma dalla Svitolina e con un problema alla caviglia, stende in due set 6-2, 6-3 la slovacca Cepelova. Successo in rimonta per la bella canadese Eugenie Buchard che supera in tre set 2-6, 6-3, 6-2 la giapponese Ozaki. Secondo turno anche per la polacca Radwanska, doppio 6-1 alla francese Ferro, mentre la Pliskova va fuori con la Paquet in tre set 6-7, 6-2, 6-2.