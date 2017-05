Roland Garros: flop Zverev, il re di Roma è già fuori

Prima grande sorpresa al Roland Garros: Alexander Zverev è fuori al primo turno! Il talento tedesco, numero 9 del seeding e fresco vincitore al Foro Italico di Roma, è stato fatto fuori in quattro set 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 dallo spagnolo Fernando Verdasco in poco meno di tre ore. Sulla terra rossa di Parigi passano al secondo turno senza intoppi Wawrinka, Del Potro, Kyrgios e Elina Svitolina, reduce dal successo a Roma.

La terra rossa di Parigi non fa sconti, soprattutto se sei un grande talento a caccia di conferme: lo prova sulla sua pelle Alexander Zverev, 20enne di Amburgo e reduce dal successo agli Internazionali d'Italia, che a sorpresa esce al primo turno del Roland Garros 2017 trafitto dai colpi dell'esperto Fernando Verdasco. "Sasha", numero 10 del mondo e 9 del seeding, si presentava a Parigi come possibile outsider grazie al successo al Foro Italico e invece, per la prima volta nell'era Open, il re di Roma esce al primo turno.

Zverev perde 6-4 il primo set, vince 6-3 il secondo, poi da lì Verdasco controlla la gara, vince i successivi due parziali 6-4 e 6-2 e approfitta del nervosismo del talento tedesco che rompe anche una racchetta e si becca un rimprovero dall'arbitro. Finisce dunque al primo turno il primo Roland Garros da "big" di Zverev mentre Verdasco vola al secondo turno dove sfiderà il francese Herbert.

Sempre nel tabellone maschile avanzano lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore nel 2015, che batte in tre set 6-2, 7-6, 6-3 lo slovacco Jozef Kovalik, l'argentino Juan Martin Del Potro, che supera 6-2, 6-1, 6-4 il connazionale Pella nel suo primo match a Parigi a distanza di 5 anni, e il talento australiano Nick Kyrgios che stende in tre set 6-3, 7-6, 6-3 l'ostico tedesco Kohlschreiber. Nel tabellone femminile invece vince all'esordio l'ucraina Elina Svitolina: la vincitrice di Roma fa fuori in due set 6-4, 6-3 la kazaka Shvedova.