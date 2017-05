Roland Garros, Schiavone eliminata al secondo turno

Francesca Schiavone saluta il Roland Garros. L'azzurra è stata sconfitta da Garbine Muguruza in due set per 6-2 6-4 in 1h33' di gioco. Fatali i tre break subiti nel corso del primo set. Inutile il tentativo di rimonta nella seconda frazione, con la Schiavone in vantaggio 3-2 e poi rimontata dalla spagnola, numero 5 della classifica WTA. Dopo la Vinci e la Giorgi, anche la terza azzurra saluta la terra battuta francese. Dopo Roberta Vinci e Camila Giorgi, anche Francesca Schiavone viene eliminata dal Roland Garros. All'azzurra non è riuscita l'impresa di battere Garbine Muguruza. La numero 5 del mondo si è sbarazzata in poco più di un'ora e mezzo di gioco della sua avversaria grazie ad un 6-2 6-4 che non ha lasciato diritto di replica.

A partire meglio è la spagnola, che mette subito a segno un break andando avanti sul 3-0. La Schiavone, in difficoltà a causa del ritmo imposto dalla Muguruza, perde due volte il servizio, andando sotto 3-0 dopo pochi minuti. Nonostante il break point che riporta l'azzurra sul 3-2, la spagnola mette a segno il terzo allungo che le permette di imporsi nel primo set per 6-2 in 42 minuti. Più combattuta la seconda frazione, che vede però di nuovo avanti la Muguruza di due game. La reazione della Schiavone, stavolta, è immediata: contro break e 2-2. La numero 78 della classifica WTA riesce addirittura a condurre il set portandosi sul 4-3, ma è ancora la Muguruza a piazzare l'allungo decisivo rimontando grazie ad un break e a vincere al quarto match point la sfida in 1h33' complessivi di gioco. Sfida sulla carta molto complicata per la Schiavone, che è costretta ad abbandonare la terra battuta del Roland Garros.