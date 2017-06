Roland Garros: Murray vola ai quarti di finale

Andy Murray si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros. Il numero uno del mondo batte Karen Khachanov, 53esimo nella classifica ATP, in tre set (6-3, 6-4, 6-4) e 2h06' di gioco. Ottimo match dell’inglese sia in battuta, grazie ai suoi 5 ace, sia in fase di risposta, in cui strappa cinque volte il servizio al russo, autore di troppi errori non forzati. Ora, ai quarti, l'inglese affronterà uno tra Verdasco e Nishikori.

Primo set dai due volti: si comincia con un sostanziale equilibrio in cui l'inglese e il russo rispondono colpo su colpo ai rispettivi turni in battuta, arrivando fino al 2-2. Murray, però, rompe gli indugi e trova il primo break point, portandosi sul 5-2. Dopo l'ottavo game vinto da Kachanov, il numero 1 del mondo chiude il primo set sul punteggio di 6-3. Nel secondo parziale, l'inglese aggredisce subito il russo, mettendo a segno un break point, rimontando il game iniziale vinto dal russo e conducendo per 3-1. Khachanov, però, mette a segno, al primo tentativo, il controbreak, andando sul 3-3. Murray non si scompone e strappa nuovamente il servizio, mettendo a segno un altro break point e scappando via sul 5-3. A nulla serve il nono game vinto dal numero 53 della classifica ATP: l'inglese sfrutta nuovamente il turno in battuta chiudendo il secondo set sul 6-4.

Terzo parziale che si apre subito con il break di Murray, che ribalta il game iniziale vinto dal russo e replica l'andamento della seconda ripresa, portandosi sul 3-1. Khachanov reagisce subito, mettendo a segno il controbreak e arrivando fino al 4-4. E' il campanello d'allarme che sveglia l'inglese, che strappa per la quinta volta il servizio al russo in questa sfida e, al primo match point, chiude il terzo set sul 6-4 volando ai quarti di finale. L'inglese si qualifica meritatamente grazie alla sua precisione in battuta (5 ace) e alla sua risposta al servizio del russo, autore invece di molti errori non forzati. Murray, ora, attende ai quarti di finale il vincente tra lo spagnolo Verdasco e il giapponese Nishikori.