Roland Garros: Isner ferma la corsa di Lorenzi

Si infrangono contro John Isner i sogni di Paolo Lorenzi al Roland Garros. Sulla terra battuta francese, l'azzurro perde 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) in 2h13‘ contro l’americano e saluta il torneo al secondo turno. Nonostante l'ottimo match disputato, Lorenzi non è riuscito a superare il numero 22 del mondo, impeccabile in battuta per tutta la sfida. Partita molto equilibrata, con un solo break point vinto dall’americano nel primo set. Non è riuscita l'impresa a Paolo Lorenzi contro John Isner, numero 22 della classifica ATP. L'azzurro gioca un ottimo match, ribattendo colpo su colpo per quasi tutta la durata di una sfida molto equilibrata. Nel primo set, Lorenzi soffre tantissimo il servizio dell'americano, che subito dopo la risposta dell'azzurro si porta sistematicamente a rete per chiudere il punto. La risposta in battuta, è però eccellente fino al 3-3, quando Isner riesce a mettere a segno il primo, ed unico, break della partita e a chiudere il primo set sul 6-3 in 32'.

Nel secondo parziale, la musica non cambia: i turni in battuta del numero 22 del mondo, caratterizzati da ace e colpi violenti, durano pochi minuti. Lorenzi riesce ancora a rispondere game per game all'avversario. Si arriva così al tie-break. Il 3-0 iniziale regala ad Isner un capitale che l'americano non spreca, portandolo a chiudere il tie-break sul 7-3 e il set sul 7-6 dopo 49'. Il terzo parziale si apre con il solito avvio caratterizzato dalla lotta game per game tra l'americano e l'azzurro, che spreca anche due palle break per portarsi sul 5-4. Lorenzi continua a martellare in battuta e riesce ad agguantare nuovamente il tie break, dominato però ancora da Isner: 7-2. Dopo 2h13' giocati a testa alta, l'azzurro cede all'americano ed è costretto a salutare il Roland Garros di fronte ad un avversario straripante in fase di battuta, come testimoniato dalla doppia cifra raggiunta nel conto degli ace.