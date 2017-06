Roland Garros: Fognini saluta al terzo turno

Anche l'ultimo azzurro abbandona il Roland Garros. Fabio Fognini, infatti, è stato eliminato al terzo turno dallo svizzero Stan Wawrinka dopo tre set (7-6, 6-0, 6-2) in 1h55' di gioco. Dopo un primo parziale equilibrato e vinto dal numero 3 del mondo in meno di un'ora, il sanremese cede di schianto, perdendo rovinosamente il secondo set e fallendo due palle break nel terzo, spianando la strada per la vittoria finale allo svizzero.

L'ultimo azzurro saluta il Roland Garros. Fabio Fognini è stato eliminato in tre set dallo svizzero Stan Wawrinka. Non è riuscita l'impresa al sanremese, che saluta quindi la terra battuta francese al terzo turno. Primo set decisamente equilibrato, che ha visto prima il numero 29 della classifica ATP partire in svantaggio, poi rimontare strappando il servizio al terzo miglior tennista del mondo, passando dal 2-1 al 3-5. Wawrinka, però, non si arrende, e risale fino al 5-5 con il suo primo break point. La rimonta innervosisce Fognini, che spreca un set point e viene raggiunto sul 6-6. Al tie-break, partenza bruciante dello svizzero, che si porta sul 4-1 per poi chiudere 7-2 e vincere il primo set dopo ben 57 minuti di gioco.

Vedendosi svanire la possibilità di vincere il primo parziale, l'azzurro crolla: il secondo è interamente dominato da Wawrinka, che perde solo 8 punti in tutto il set, vinto 6-0 senza diritto di repliche e in soli 24 minuti. Anche dopo lo svantaggio complessivo nel conto dei set, nel terzo parziale Fognini parte a rilento: lo svizzero va subito sul 2-0. Il sanremese prova a restare attaccato al match ma fallisce due palle break che portano lo svizzero sul 4-2. E' l'evento che, di fatto, chiude il match: Wawrinka mette a segno il break decisivo e, al secondo match point, chiude il terzo set con il punteggio di 6-2 eliminando l'azzurro in 1h55' di gioco. Troppo nervoso il numero 29 del mondo che, una volta perso il primo set giocato alla pari, scivola via dal match fallendo i momenti chiave della sua sfida.