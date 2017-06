Roland Garros, la pioggia ferma il programma

La pioggia ferma il Roland Garros 2017. Nel torneo maschile sono stati interrotti tre match: il primo di questi è quello tra Chung e Nishikori, con il giapponese avanti 2-1 nel conto dei set (5-7 4-6 7-6), ma con il quarto parziale fermo sul 3-0 per il coreano. La sfida tra Isner e Khachanov, invece, non ha visto neanche l'alba del secondo set: si riprenderà con il russo avanti 1-0 grazie al 6-7 del primo parziale. Infine, la sfida tutta francese tra Gasquet e Monfils è stata fermata sul 6-5 nel primo set per il numero 16 del mondo. Peggio è andata al torneo femminile. Non si sono disputati quattro incontri del terzo turno: Svitolina-Linette, Sevastova-Martic, Cepede-Duque Marino e Witthoeft Pliskova.

La giornata del torneo maschile si è aperta con il successo di Cilic su Lopez. Senza storia la sfida per il croato, che si è sbarazzato dello spagnolo con il risultato di 6-1 6-3 6-3 in 1h49' di gioco. Cilic, agli ottavi, affronterà Anderson, che ha vinto la maratona di 5 set e 4 ore di gioco contro l'inglese Edmund, battuto con il punteggio di 7-6 6-7 7-5 1-6 4-6. Verdasco ha invece eliminato con un sonoro 3-0 (6-2 6-1 6-3) l'uruguaiano Cuevas in appena 1h35'. Lo spagnolo attende ora uno tra Chung e Nishikori.

Il torneo femminile, invece, è stato inaugurato dalla Garcia, che ha eliminato al tie break la Hsieh (4-6, 6-4, 7-9). La padrona di casa affronterà agli ottavi la Cornet, che ha avuto ragione della Radwanska in soli due set e 1h23' di gioco. L'altro ottavo di finale sarà Suarez Navarro-Halep. La spagnola ha vinto con un doppio 6-4 contro la russa Vesnina, raggiungendo agli ottavi la romena, che ha invece battuto la Kasatkina con un 6-0 7-5 maturato in 1h20'. La Wozniacki, invece, ha eliminato la statunitense Bellis in tre set (6-2 2-6 6-3).