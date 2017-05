Internazionali d'Italia: Zverev primo finalista, steso Isner

Alexander Zverev è il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis, torneo in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Sul Centrale il tedesco, numero 17 del ranking Atp, sconfigge 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) lo statunitense John Isner, 24esimo al mondo. A 20 anni Zverev conquista così la prima finale della sua carriera in un Masters 1000 e il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Djokovic e Thiem.





Contro un giocatore abile soprattutto al servizio come Isner, 'Sascha'ottiene un break decisivo nel quinto gioco infilando 4 punti consecutivi sul 40-15 per l'avversario. Il tedesco è poi bravo a chiudere sul 6-4 senza difficoltà. Nel secondo parziale, invece, regna l'equilibrio ed è decisivo ilvinto 7-5 da Isner dopo essere stato avanti anche 5-0. Sascha non ci sta e rientra in campo per il terzo set collezionando 3 giochi consecutivi. L'americano esce mentalmente dall'incontro e si arrende al terzo match point dopo quasi due ore di partita. A 15 anni di distanza dache perse da Agassi nel 2002, un tedesco torna così a giocarsi una finale a Roma:, classe 1997, rappresenta già il futuro del tennis mondiale.