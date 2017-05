Internazionali d'Italia: Roberta Vinci saluta Roma

Esordio ok per Del Potro e Venus

Non è riuscita l'impresa a Roberta Vinci, eliminata al primo turno contro la russa Ekaterina Makarova con il punteggio di 6-2 6-1 negli Internazionali d'Italia di tennis. L'azzurra ha ceduto dopo solo 1h19' . Decisivo lo strappo del primo set, quando la Makarova ha messo a segno due break di fila mettendo in mostra tutta la sua superiorità tecnica e fisica. La Vinci paga un pessimo avvio e una risposta non eccellente.

Nel secondo parziale, la Vinci riesce a ribattere all'iniziale vantaggio della sua avversaria, portandosi sull'1-1. Da lì, però, inizia la cavalcata trionfale della russa, che mette a segno altri due break e chiude la sfida grazie ad un secondo set vinto 6-1, eliminando la padrona di casa e volando al secondo turno. La Vinci deve fare i conti con una mancata freschezza atletica e una differenza dal punto di vista tecnico apparsa fin troppo evidente. A ciò, va sommata una costante imprecisione testimoniata dai 26 errori non forzati e la mancata incisività in fase di risposta: la Makarova, infatti, riesce a mettere a segno 5 ace.