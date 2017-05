Internazionali d'Italia: Halep e Williams ai quarti

Gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma vedono protagoniste Venus Williams e Simona Halep. La statunitense ha battuto la Konta 2-1, mentre la romena ha vinto in tre set la sfida alla russa Pavlyuchenkova. Dopo un primo set non brillante (6-3), invece, l'uragano Svitolina si abbatte sulla tedesca Barthel con un doppio 6-0. La Kontaveit liquida con un 6-1 6-1 la Lucic-Baroni, approdata agli ottavi dopo il ritiro di Maria Sharapova.

Tutto come previsto: Karolina Pliskova, numero 2 del mondo, batte Timea Bacsinszky e vola ai quarti di finale agli Internazionali di Roma. Match chiuso dopo 1h21'' di gioco. Primo set vinto facilmente dalla ceca, che con un doppio break vola subito sullo 0-5 e chiude sull'1-6 un set durato appena 26 minuti. Decisamente più combattuta la seconda frazione di gioco, con la svizzera che si porta in vantaggio sull'1-0. Da qui, inizia una doppia rimonta, prima ad opera della Pliskova, che si porta sull'1-3, poi da parte della Bacsinszky, che controbatte portandosi sul 4-3. Dopo il 5-5, però, arriva il break decisivo della ceca, che chiude il secondo set sul 7-5 e vola ai quarti di finale.

La giornata si apre con le vittorie della Gavrilova e della Kontaveit, rispettivamente contro la Kuznetsova (6-2, 7-5, 6-4) e Lucic-Baroni (doppio 6-1). A scendere in campo, poi, è stata Venus Williams, che ha eliminato in tre set (1-6, 6-3, 1-6) la britannica Konta. Il big match tra la Pavlyuchenkova e la Halep è andata alla romena, fresca vincitrice del Mutua Madrid Open, che ha battuto la russa con due parziali devastanti, con in mezzo il set vinto dalla Pavlyuchenkova (1-6, 6-4, 0-6). E' bastato un 2-0, invece, alla Bertens per eliminare la Makarova, che è stata il capolinea per Sara Errani. L'olandese ha vinto al tie break il primo set per poi dominare il secondo con un 6-1. La sfida tra la Muguruza e la Goerges è terminata invece 2-0 in favore della spagnola con i parziali di 5-7 4-6. Clamorosa la rimonta della Svitolina contro la Barthel: sotto nel conto dei set dopo il 6-3 iniziale della tedesca, l'ucraina ha messo in serie 12 game, chiudendo con un doppio 6-0 e passando il turno. I quarti di finale sono: Kontaveit-Halep, Bertens-Gavrilova, Williams-Muguruza e Svitolina-Pliskova.