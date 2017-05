Internazionali d'Italia: la finale sarà Halep-Svitolina

Simona Halep e Elina Svitolina si giocheranno la finalissima del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Al terzo tentativo la rumena centra per la prima volta l'accesso all'ultimo atto del torneo capitolino battendo in due set (7-5, 6-1) l'olandese Kiki Bertens. Dura invece solo 22 minuti il match dell'ucraina che, avanti 4-1, accede in finale per il ritiro di Garbine Muguruza.

La semifinale tra la Halep e la Bertens resta in equilibrio solo nel primo parziale: la Halep scappa sul 2-0, viene recuperata sul 2-2 e tenta un nuovo affondo conquistando 5 palle set sul 5-4. La Bertens le annulla tutte e impatta sul 5-5 prima di perdere nuovamente la battuta nel game successivo e cedere definitivamente 7-5. Nel secondo parziale invece non c'è storia: l'olandese accusa il colpo incassando 4 giochi consecutivi prima del 6-1 con cui la Halep chiude i conti in un'ora e 17 minuti.

Garbine Muguruza, già con una evidente fasciatura alla coscia sinistra, è costretta a ritirarsi per un guaio al collo e così la Svitolina (avanti fino a quel momento 4-1 nel primo set) raggiunge la Halep nell'ultimo atto degli Internazionali d'Italia. Prima finale a Roma per la 22enne originaria di Odessa che ha perso l'unico confronto fin qui disputato contro la rumena nel Tournament of Champions del 2013.