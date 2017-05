Internazionali d'Italia: Djokovic agli ottavi, Bedene regolato

Agli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma, avanza agli ottavi di finale il numero 2 al mondo Novak Djokovic che regola 2-0 (7-6, 6-2) il britannico di origini slovene Aljaz Bedene. Vince ma non convince Novak Djokovic che, contro Bedene (giocatore arrivato dalle qualificazioni), perde subito la battuta trovando il contro-break nel secondo gioco. Nel primo set i due giocatori riescono a tenere il servizio fino al tie-break che Nole domina 7-2 con 3 ace andati a segno. Il britannico di origini slovene crolla nel secondo parziale e per il serbo diventa un gioco da ragazzi chiudere sul 6-2 in un'ora e 45 minuti. Djokovic, visibilmente insoddisfatto della sua prova, appare ancora lontano dalla forma ideale e dovrà alzare l'asticella per poter lottare con i migliori.

Agli ottavi Nole affronterà il vincente del derby spagnolo tra Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut, capace di eliminare in due set (6-4, 6-2) il lucky loser Alexander Dologopolov, ripescato dopo il forfait di Nick Kyrgios per un problema all'anca. Vittoria numero 700 in carriera per David Ferrer che sconfigge 2-1 (4-6, 6-3, 1-6) il connazionale spagnolo Feliciano Lopez e avanza al secondo turno dove ad attenderlo c'è Nishikori. Si qualifica agli ottavi invece John Isner, uscito vincitore con un doppio 7-6 dal confronto con Florian Mayer. L'americano attende il vincente della sfida tra Wawrinka (numero 3 del tabellone) e Paire.