Internazionali d'Italia: Almagro si ritira, Nadal agli ottavi

Rafael Nadal si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento sui campi di terra rossa del Foro Italico di Roma. Dura solo 25 minuti la gara d'esordio del mancino di Manacor contro il connazionale spagnolo Nicolas Almagro, costretto al ritiro (sul 3-0 per Rafa) a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Per Nadal si tratta della 50esima vittoria in carriera nella Capitale.





Attimi di sconforto sulche, nel corso del quarto gioco del primo set, ricade male sul terreno dopo un diritto vincente. Il ginocchio sinistro compie un movimento anomalo e, nonostante le cure del caso, lo spagnolo numero 73 al mondo è costretto al ritiro.avanza così agli ottavi senza troppa fatica con il pubblico del Foro Italico che si attendeva ben altro esordio. Al prossimo turno il mancino diaffronterà il vincente della sfida tra Sock e Vesely.Ad aprire la giornata è stato il match tra Keie David, vinto 7-5, 6-2 dal giapponese che approda agli ottavi di finale. In campo femminile passa il turno la numero 6 del tabellone Simonache si sbarazza con un doppio 6-4 della tedesca Laura. Ad attendere la rumena agli ottavi c'è la russa Anastasia, vincente 2-0 (7-6, 6-2) sulla lettone