Federer-Nadal: storia di una sfida infinita. Video

La finale dell'edizione 2017 degli Australian Open che andrà in scena domenica alle 9.30 ora italiana nella cornice della Rod Laver Arena sarà quella più bella: Roger Federer contro Rafael Nadal. Una sfida che da 13 anni a questa parte può considerarsi la grande classica del tennis mondiale. E proprio per questa la più attesa da tifosi e appassionati. Qualche numero può dare l'idea dell'evento: Federer e Nadal si affrontano in carriera per la 35esima volta e nei precedenti il maiorchino conduce 23-11. Per la seconda volta il match vale gli Australian Open, primo Slam dell'anno: nell'unico precedente, nel 2009, la spuntò Nadal che vinse così il suo primo e finora unico titolo a Melbourne. Limitando il computo dei precedenti alle sole sfide dei tornei dello Slam, il vantaggio del maiorchino è ancora più netto (9-2): Federer ha avuto la meglio solo nelle finali di Wimbledon 2006 e 2007. Il primo faccia a faccia risale al terzo turno del torneo di Miami 2004: vinse Nadal con un doppio 6-3. Il confronto più recente è la finale di Basilea dell'1 novembre 2015 e a imporsi in tre set fu Federer. Epico il duello nella finale di Wimbledon 2008, la più lunga nella storia del torneo: dopo 4 ore e 48 minuti si impose Nadal. Qui potete rivivere il tie-break del quarto set, passato alla storia.











Di seguito l'elenco completo di tutti i precedenti tra Federer e Nadal:

1. 28 marzo 2004 Atp Miami (Terzo turno) Nadal-Federer 6–3, 6–3

2. 3 aprile 2005 Atp Miami (Finale) Federer-Nadal 2–6, 6-7, 7–6, 6–3, 6-1

3. 3 giugno 2005 Roland Garros (Semifinale) Nadal-Federer 6–3, 4–6, 6–4, 6-3

4. 4 marzo 2006 Atp Dubai (Finale) Nadal-Federer 2–6, 6–4, 6–4

5. 23 aprile 2006 Atp Montecarlo (Finale) Nadal-Federer 6–2, 6–7, 6–3, 7-6

6. 14 maggio 2006 Internazionali d'Italia (Finale) Nadal-Federer 6–7, 7–6, 6–4, 2–6, 7–6

7. 11 giugno 2006 Roland Garros (Finale) Nadal-Federer 1–6, 6–1, 6–4, 7–6

8. 9 luglio 2006 Wimbledon (Finale) Federer-Nadal 6–0, 7–6, 6–7, 6–3

9. 18 novembre 2006 Atp Shanghai (Semifinale) Federer-Nadal 6–4, 7–5

10. 22 aprile 2007 Atp Montecarlo (Finale) Nadal-Federer 6–4, 6–4

11. 20 maggio 2007 Atp Amburgo (Finale) Federer-Nadal 2–6, 6–2, 6–0

12. 10 giugno 2007 Roland Garros (Finale) Nadal-Federer 6–3, 4–6, 6–3, 6–4

13. 8 luglio 2007 Wimbledon (Finale) Federer-Nadal 7–6, 4–6, 7–6, 2–6, 6–2

14. 17 novembre 2007 Atp Shanghai (Semifinale) Federer-Nadal 6-4, 6-1

15. 27 aprile 2008 Atp Montecarlo (Finale) Nadal-Federer 7-5, 7-5

16. 18 maggio 2008 Atp Amburgo (Finale) Nadal-Federer 7-5, 6-7, 6-3

17. 8 giugno 2008 Roland Garros (Finale) Nadal-Federer 6-1, 6-3, 6-0

18. 6 luglio 2008 Wimbledon (Finale) Nadal-Federer 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7

19. 1 febbraio 2009 Australian Open (Finale) Nadal-Federer 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2

20. 17 maggio 2009 Atp Madrid (Finale) Federer-Nadal 6-4, 6-4

21. 16 maggio 2010 Atp Madrid (Finale) Nadal-Federer 6-4, 7-6

22. 28 novembre 2010 Atp Finals (Finale) Federer-Nadal 6-3, 3-6, 6-1

23. 1 aprile 2011 Atp Miami (Semifinale) Nadal-Federer 6-3, 6-2

24. 7 maggio 2011 Atp Madrid (Semifinale) Nadal-Federer 5-7, 6-1, 6-3

25. 5 giugno 2011 Roland Garros (Finale) Nadal-Federer 7-5, 7-6, 5-7, 6-1

26. 22 novembre 2011 Atp Finals (Fase a gironi) Federer-Nadal 6-3, 6-0

27. 26 gennaio 2012 Australian Open (Semifinale) Nadal-Federer 6-7, 6-2, 7-6, 6-4

28. 17 marzo 2012 Atp Indian Wells (Semifinale) Federer-Nadal 6-3, 6-4

29. 14 marzo 2013 Atp Indian Wells (Quarti di finale) Nadal-Federer 6-4, 6-2

30. 19 maggio 2013 Internazionali d'Italia (Finale) Nadal-Federer 6-1, 6-3

31. 17 agosto 2013 Atp Cincinnati (Quarti di finale) Nadal-Federer 5-7, 6-4, 6-3

32. 10 novembre 2013 Atp Finals (Semifinale) Nadal-Federer 7-5, 6-3

33. 24 gennaio 2014 Australian Open (Semifinale) Nadal-Federer 7-6, 6-3, 6-3



1 novembre 2015 Atp Basilea (Finale)-Nadal 6-3, 5-7, 6-3