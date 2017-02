Fed Cup: delusione Italia, è 3-1 Slovacchia

Domenica amara per il tennis italiano: al PalaGalassi di Forlì, nella seconda giornata della sfida di Fed Cup contro la Slovacchia valida per il World Group II, Sara Errani e Francesca Schiavone perdono i rispettivi singolari rispettivamente contro Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova, una doppia sconfitta che determina il 3-1 a favore delle slovacche. Fallisce così l'obiettivo dell'Italia di tornare nel World Group I.



Inizia nel peggiore dei modi il pomeriggio dell'Italia sulla terra rosa indoor di Forlì. Chiusa sull'1-1 la prima giornata, le azzurre ripartono da Sara Errani che tuttavia, condizionata da un problema muscolare alla coscia destra, si arrende in un'ora e 17 minuti di gioco a Daniela Hantuchova: il punteggio finale (6-2, 6-0) la dice lunga sull'andamento di un match mai in discussione.



Le speranze azzurre di prolungare fino al doppio la sfida con lasono riposte a questo punto in Francesca, ma la 36enne milanese può fare davvero poco contro la 20enne Rebeccache mette subito le cose in chiaro aggiudicandosi il primo set in 35 minuti con un impietoso 6-2. Nel secondo la Schiavone lotta e, sotto 5-2, riesce a risalire fino al 4-5 e 15-30 sul servizio della slovacca. La, però, non si scompone e chiude la pratica con un ace sfruttando il. L'Italia si arrende e fallisce quindi la scalata verso il ritorno nel gruppo mondiale di Fed Cup, una strada nella quale larappresentava il primo ostacolo.