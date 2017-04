Coppa Davis: Italia-Belgio, apre Lorenzi-Darcis

Sarà Paolo Lorenzi ad aprire la sfida tra Italia e Belgio sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi, valida per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. L'azzurro, numero 38 del mondo (il migliore dopo l'infortunato Fognini), giocherà il primo singolare a partire dalle ore 14 di venerdì contro Steve Darcis, 53 del ranking Atp, contro cui ha vinto l'unico confronto a Metz nel 2015, sempre sul veloce.

Nella giornata di venerdì andrà in scena anche il secondo singolare tra Andreas Seppi e David Goffin. Per l'altoatesino una sfida molto dura contro un giocatore, Goffin appunto, che è a ridosso della top ten mondiale (numero 14): Seppi ha perso gli unici due precedenti, entrambi nel 2015 ed entrambi sul cemento. Sabato pomeriggio spazio al doppio tra le coppie Simone Bolelli-Alessandro Giannessi e Ruben Bemelmans-Joris De Loore, due tandem che però potrebbero essere cambiati in corsa dai capitani Barazzutti e Van Herck.

Domenica, dalle ore 14.30, gli altri due singolari: Lorenzi se la vedrà con Goffin, col belga che lo ha battuto nel 2014 a Kitzbuhel sulla terra, mentre Seppi sfiderà Darcis, al terzo confronto nel 2017 dopo quello degli Australian Open vinto dall'azzurro e quello di Sofia strappato dal belga. Questo sarà il nono scontro fra Italia e Belgio, il primo dal 2000: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio 5-3.