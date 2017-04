Coppa Davis: doppio vincente, l'Italia è viva

Prova d'orgoglio dell'Italia che si aggrappa al doppio e resta viva nella sfida col Belgio valida per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Dopo un venerdì nero, con le sconfitte nei primi due singolari, gli azzurri reagiscono grazie al successo di Seppi e Bolelli contro il tandem di casa formato da Bemelmans e De Loore per 3-2 al termine di una maratona di quasi 4 ore. Belgio avanti 2-1, domenica i singolari decisivi.



L'Italia si aggrappa al doppio, conquista il primo punto contro il Belgio dopo le due sconfitte nei primi due singolari del venerdì e resta in corsa nel confronto valido per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi Simone Bolelli e Andreas Seppi, preferito al giovane Giannessi, si impongono al quinto set per 3-2 contro la coppia composta da Bemelmans e De Loore al termine di una maratona infinita che si è conclusa dopo 3 ore e 54 minuti.



Gli azzurri perdono 6-4 il primo set ma poi reagiscono alla grande, impattano conquistando 6-3 il secondo e vanno avanti grazie alla vittoria per 6-4 nel terzo set. Nel quarto parziale il Belgio la spunta grazie ad un solo break nell'ottavo game, chiude 6-3 e così si va al quinto. Qui Bolelli e Seppi si portano sul 4-2, poi sul 5-3 servono per il match ma sprecano tutto e così i padroni di casa tornano in corsa. Si va così al tie break ed è un confronto al cardiopalma: Bemelmans e De Loore si portano sul 6-5 ma gli azzurri sono bravi ad annullare il match point e poi sono loro a strappare la battuta agli avversari e a capitalizzare a loro volta la palla per chiudere 8-6.





Un punto fondamentale per la squadra del capitanoche domani, domenica, si giocherà i due: si parte alle 14.30 conche dovrà battereper rimettere tutto in equilibrio, poi a seguire l'eventuale sfida decisiva trae Andreas