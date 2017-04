Coppa Davis: Darcis batte Lorenzi, Belgio-Italia 1-0

Inizia nel peggiore dei modi l'avventura dell'Italia nei quarti di finale della Coppa Davis di tennis. Sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi Steve Darcis (53esimo del ranking Atp) sconfigge in 4 set (6-7, 6-1, 6-1, 7-6) Paolo Lorenzi (numero 38 al mondo) in 3 ore e 20 minuti di gioco. Il Belgio conquista così il primo punto della sfida.



Nel primo setriesce con molta fatica a tenere sempre il servizio nei turni di battuta salvando. L'azzurro sale in cattedra nelvinto 7-3 dopo aver conquistato i primi 5 punti consecutivi. Nel secondo parziale, però, il tennista toscano perde convinzione in servizio e Darcis ne approfitta chiudendo con un roboante 6-1 in 31 minuti. Dura solo sessanta secondi in più il terzo set, vinto ancora una volta 6-1 dal belga, complici i numerosi errori gratuiti dell'italiano. Il quarto set torna ad essere equilibrato:strappa il servizio all'avversario nel nogo gioco ma subisce il contro-break (con due doppi falli) in quello successivo. Si va così nuovamente al tie-break conche vola sul 6-0, subisce la parziale rimonta dell'azzurro (6-4) ma chiude comunque 7-4 tra gli applausi del pubblico di casa.