Coppa Davis: Italia ko nel doppio, l'Argentina è ancora viva

Al termine di una battaglia infinita risolta solamente al tie-break del quinto set, Leo Mayer e Carlos Berlocq battono Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio (6-3, 6-3, 4-6, 2-6, 7-6) e tengono in gioco l'Argentina nella sfida contro l'Italia, valida per il primo turno di Coppa Davis, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Ora gli azzurri conducono 2-1, saranno decisivi i singolari in programma domani.



Senza Diego Armando Maradona (stavolta assente in tribuna) l'Argentina fa suo il doppio e tiene viva la speranza di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Davis: toccherà a Lorenzi e Fognini, impegnati domani rispettivamente contro Berlocq e Pella negli ultimi due singolari, inseguire il punto che ancora manca agli azzurri per conquistare il prestigioso passaggio del turno contro i campioni in carica. Partiti male e messi sotto da un doppio 6-3, Bolelli e Fognini reagiscono alla grande e riportano il match on equilibrio vincendo il terzo e quarto set (6-4, 6-2). Il quinto e decisivo parziale è una battaglia dalle mille emozioni.



Si arriva al tie-break (una delle novità della) e gli argentini scappano sul 6-2: sembra finita, ma incredibilmente gli azzurri cancellano quattro match point pareggiando i conti. La sfida con l'Italia non è ancora finita.