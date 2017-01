Australian Open: inizio in salita per Fognini e Vinci

A Melbourne sono stati sorteggiati i tabelloni maschile e femminile degli Australian Open, primo Slam della stagione sul cemento che andrà in scena dal 16 al 29 gennaio. Sono otto gli azzurri al via, tre maschi e cinque femmine: Fabio Fognini se la vedrà subito con lo spagnolo Feliciano Lopez mentre a Roberta Vinci toccherà l'americana Coco Vandeweghe. Questi gli accoppiamenti più difficili al primo turno per i nostri.

Il ligure di Arma di Taggia ha perso entrambi i precedenti con lo spagnolo, numero 28 del ranking. Paolo Lorenzi sfiderà l'australiano James Duckworth mentre Andreas Seppi, alla 12esima apparizione a Melbourne, affronterà il 35enne Mathieu, sconfitto nelle ultime due occasioni. Per quanto riguarda le ragazze, la Vandeweghe è osso duro per la Vinci perchè è a suo agio sul cemento e ha vinto le ultime due gare contro la tarantina. Camila Giorgi dovrà fare attenzione alla svizzera Timea Bacsinszky, numero 15 del ranking mondiale, Sara Errani avrà la giapponese Ozaki, al debutto assoluto a Melbourne, Karin Knapp giocherà contro la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh mentre la veterana Francesca Schiavone, appena rientrata nelle Top 100, giocherà contro una qualificata.