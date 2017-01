Australian Open: clamoroso, Murray fuori! Ko anche Seppi

E' l'Australian Open delle sorprese! Dopo Novak Djokovic, anche Andy Murray saluta durante la prima settimana dello Slam sul cemento di Melbourne: il numero 1 del mondo è battuto in 4 set 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 dal tedesco Mischa Zverev, numero 50 del ranking. Fuori anche Andreas Seppi che si arrende a Stan Wawrinka: lo svizzero, numero 4 Atp, si impone in tre set, tutti vinti al tie break 7-6, 7-6, 7-6.

Dopo Novak Djokovic, detentore del torneo, anche il numero 1 del mondo Andy Murray esce anzitempo nella marcia agli Australian Open, primo Slam della stagione. Lo scozzese, cinque volte in finale a Melbourne ma mai vincente, si deve arrendere al tedesco Mischa Zverev, numero 50 del ranking, in quattro set 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 in poco più di tre ore e mezza. Mischa, 29 anni e fratello maggiore del talentuoso Alexander, eliminato da Rafa Nadal, conquista per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale di uno Slam, lui che mai aveva superato il secondo turno. Gara con tanti, troppi errori per Murray che ha ceduto per ben 8 volte il servizio e non ha mai dato l'impressione di poter prendere in mano la gara. E' la prima volta dal 2002 che i primi due giocatori del mondo mancano l'accesso ai quarti di finale agli Australian Open.

Si chiude l'avventura degli italiani a Melbourne con la sconfitta dell'ultimo giocatore in corsa, Andreas Seppi. L'altoatesino si arrende in tre set 7-6, 7-6, 7-6 in poco meno di tre ore allo svizzero Stan Wawrinka, numero 4 del mondo e vincitore degli Australian Open nel 2014. Nel primo set Seppi breakka in avvio l'avversario, sale 3-1 ma poi subisce il ritorno dell'elvetico che pareggia sul 3-3 e poi si impone al tie break; nel secondo set nessuno dei due perde il servizio ma 'Stanimal' vince ancora al tie break; nel terzo set l'azzurro strappa la battuta a Wawrinka per salire 6-5 e va a servire per chiudere il parziale ma lo svizzero annulla un set point, trova il contro break e la spunta ancora una volta al tie break.

Nel tabellone femminile avanza ai quarti di finale Venus Williams che si sbarazza in due set 6-3, 7-5 della tedesca Barthel e sfiderà Anastasia Pavlyuchenkova che ha piegato con un doppio 6-3 la connazionale Svetlana Kuznetsova nel derby russo degli ottavi.