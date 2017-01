Australian Open: Wawrinka primo semifinalista, Tsonga travolto

E' Stan Wawrinka il primo semifinalista degli Australian Open 2017: il 31enne svizzero, che a Melbourne si è laureato campione nell'edizione 2014, centra il traguardo battendo in tre set il francese Jo-Wilfried Tsonga col punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Nel tabellone femminile avanzano Venus Williams e Coco Vandeweghe che, eliminando rispettivamente la russa Pavlyuchenkova e la spagnola Muguruza, daranno ora vita a una semifinale tutta statunitense.





Missione compiuta in scioltezza per Stanche, nonostante una fasciatura alla gamba destra, piega in tre setallae approda in semifinale adove nel 2014 conquistò il primo Slam della sua carriera. "Nel primo set sono stato un po' troppo a guardare, poi mi sono messo meglio sul campo, sono stato più aggressivo e questo ha fatto la differenza", il commento dello svizzero a fine partita. Australian Open finiti, invece, peril cui miglior risultato a Melbourne rimane ladelpersa contro

Nel torneo femminile continua a stupire la 36enne Venus Williams che supera anche la russa Anastasia Pavlyuchenkova (6-4, 7-6) e vola in semifinale: solo Billie Jean King (39 anni) e Martina Navratilova (38) sono riuscite ad arrivare così lontano in uno Slam più avanti negli anni rispetto a lei. Il prossimo ostacolo sulla strada della sorella maggiore delle Williams sarà la connazionale Coco Vandeweghe, devastante contro la spagnola Garbine Muguruza, spazzata via in un'ora e 23 minuti con un 6-4, 6-0. "E' fantastico essere in semifinale - dice la Vandeweghe a fine partita - ma non del tutto soddisfacente. Voglio continuare ad andare avanti".