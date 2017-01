Australian Open: tripudio Williams, le sorelle si affrontano in finale

La finale degli Australian Open, primo Slam stagionale sui campi di cemento di Melbourne, vedrà opposte sabato mattina le sorelle Williams. A quasi 8 anni di distanza dall'ultima volta (Wimbledon 2009), Venus torna a giocarsi il titolo di un Major battendo in 3 set (6-7, 6-2, 6-3) la connazionale americana CoCo Vandeweghe. Nell'altra semifinale strada spianata per Serena che si sbarazza 2-0 (6-2, 6-1) della croata Mirjana Lucic-Baroni.



Sarà un affare di famiglia la finalissima degli Australian Open 2017. L'ultima volta che le Williams si sono affrontate a Melbourne con il titolo in palio era il lontano 2003: allora ad imporsi fu Serena. Quello di sabato mattina (ore 9 in Italia) sarà il confronto numero 28 tra le sorelle con un parziale di 16-11 che sorride alla più giovane.



Ad ottenere l'exploit maggiore è sicuramente Venus che, a 36 anni e 7 mesi, si qualifica all'ultimo atto degli Australian Open battendo la connazionale Vandeweghe, che di anni ne ha 25. Dopo un primo set portato a casa al tie-break da Coco, Venus sale in cattedra e riesce a dominare gli altri due parziali grazie ad un 6-2, 6-3 chirurgico. Con questa affermazione Venus risale fino all'undicesimo posto nel ranking Wta diventando la seconda più anziana finalista di uno Slam nell'era Open dopo Martina Navratilova che perse il titolo di Wimbledon nel 1994 all'età di 37 anni e 8 mesi.





Per, invece, nessun tipo di problema con la Lucic Baroni, regolata dopo appena 50 minuti di partita. Vittoria numero 80 agli Australian Open per lache centra l'ottava finale a Melbourne (6 successi e un ko), la 29esima negli. Nel 2003 fu proprio Serena ad imporsi 7-6, 6-3, 6-4 sulla sorella maggiore nella prima e fin ad oggi unica sfida con in palio il titolo degli Australian Open.