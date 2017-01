Australian Open: Serena Williams vola agli ottavi

Altra prova di forza di Serena Williams che batte in due set la connazionale Nicole Gibbs e vola agli ottavi di finale degli Australian Open: al prossimo turno affronterà la ceca Barbora Strycova. Nel tabellone di singolare femminile avanza anche Ekaterina Makarova: la russa, che al secondo turno aveva beneficiato del ritiro di Sara Errani, elimina la slovacca Dominika Cibulkova. Fuori Caroline Wozniacki, battuta dalla britannica Johanna Konta.



Di fronte alla 23enne connazionale Nicole Gibbs, approdata al terzo turno dello Slam australiano per la prima volta in carriera, Serena Williams non ha pietà e fa un altro pieno di autostima proseguendo senza intoppi la sua corsa. La sei volte regina di Melbourne si impone 6-1, 6-3 alla Rod Laver Arena e approda agli ottavi di finale dove la vedrà con Barbora Strycova: la ceca, dopo un primo set vinto in scioltezza, fatica un po' di più nel secondo ma elimina senza troppi problemi la francese Caroline Garcia (6-2, 7-5). Sarà il terzo incrocio tra Serena Williams e la Strycova: nei due precedenti (Australian Open 2012 e Wimbledon 2012) ha sempre vinto l'americana.





Saluta Melbourne, invece, Caroline: la danese ex numero uno al mondo si arrende in due set alla britannica Johannache stravince (6-1, 6-3) e si conferma una delle giocatrici più in forma, da non sottovalutare in ottica vittoria finale. Al capolinea anche l'avventura di Dominika: la slovacca si arrende in tre set a Ekaterinanel match più combattuto della notte. La russa vince 6-2, 6-7, 6-3 e ora sfiderà la. Approda agli ottavi la croata Mirjanache, dopo avere eliminato laal secondo turno, fa fuori anche la greca Maria(3-6, 6-2, 6-3) e centra un traguardo insperato alla vigilia.