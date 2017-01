Australian Open: il primo game dura 16 minuti, Djokovic e Istomin se la ridono. Video

A fine partita Novak Djokovic non aveva molta voglia di scherzare, complice la clamorosa eliminazione al secondo turno degli Australian Open per mano di Denis Istomin. Ma il serbo e l'uzbeko, proprio in avvio di match quando la tensione era ancora a livello di guardia, hanno avuto modo di scherzare facendosi qualche risata. A scatenare in buon umore dei due è stato un lunghissimo primo game, durato addirittura 16 minuti: Djokovic, che se l'è aggiudicato grazie a una risposta troppo larga dell'avversario, ha prima alzato le braccia al cielo come per festeggiare una grande impresa, poi al cambio di panca si è rivolto a Istomin e ha iniziato un divertente scambio di battute: "Facciamo subito il tie-break", ha detto Nole a un sorridente Istomin.