Australian Open: Nadal stende Monfils, ai quarti trova Raonic

Rafa Nadal torna a brillare e conquista l'accesso ai quarti di finale dell'Australian Open battendo in 4 set (6-3, 6-3, 4-6, 6-4) il francese Gael Monfils. Il mancino di Manacor, nona testa di serie, si impone sul cemento di Melbourne in 2 ore e 55 minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà Milos Raonic. Il 26enne canadese, terzo nel ranking Atp, vince 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-1) contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Sulla Rod Laver Arena Nadal approfitta dell'inizio sotto tono di Monfils e conquista senza particolari problemi i primi due giochi strappando per ben 4 volte il servizio all'avversario. Nel terzo parziale il francese sale di tono, concede poco allo spagnolo, e conquista il break decisivo nel nono gioco, prima di chiudere nel decimo sul 6-4. Si va così al quarto set: Monfils strappa la battuta a Nadal portandosi sul 4-2. L'inerzia del match sembra dalla sua parte ma Nadal non concede più nulla e conquista 4 games di fila che gli permettono di volare ai quarti. Prossimo avversario è Raonic che, dopo l'uscita di scena di Andy Murray e Novak Djokovic, diventa la testa di serie più alta (3) ancora presente nel tabellone maschile. Il 26enne canadese si impone in 4 set sullo spagnolo Bautista Agut dimostrando di essere implacabile soprattutto a servizio con 33 ace messi a segno nel match.

Esce di scena agli ottavi Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale, eliminato da David Goffin in 4 set (5-7, 7-6, 6-2, 6-2). Il belga è il primo tennista del suo Paese a raggiungere i quarti a Melbourne. Il 26enne di Rocourt regge l'urto del primo set vinto dall'austriaco e, con grande lucidità riesce ad imporsi nei successivi tre nonostante i 36 gradi di temperatura. Il prossimo avversario di Goffin sulla strada verso la semifinale sarà il bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero 15 del ranking mondiale pone fine in 4 set (2-6, 7-6, 6-2 6-1) alla favola di Denis Istomin, wild card del torneo (117 Atp), capace di eliminare Djokovic al termine di una lunghissima maratona. Tra Dimitrov e Goffin i precedenti sorridono al bulgaro che ha vinto le 4 gare fin qui disputate (la più importante agli Us Open 2014).