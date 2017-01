Australian Open: Nadal soffre ma va avanti, è agli ottavi

Rafa Nadal approda agli ottavi di finale degli Australian Open: il maiorchino, opposto al terzo turno al giovane tedesco Alexander "Sasha" Zverev in un match considerato una sorta di scontro generazionale, si impone in cinque set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2 dopo una battaglia di 4 ore e 7 minuti. Al prossimo turno Nadal se la vedrà con il francese Gael Monfils. Avanza anche Milos Raonic che piega Gilles Simon in quattro set.



Destino beffardo per Alexander Zverev che, nonostante i suoi 19 anni, paga dazio contro il 30enne Nadal proprio al quinto set: il maiorchino, che non vinceva un match così lungo da due anni, lotta come un leone e passa il turno mentre il suo giovane avversario - il cui futuro promette comunque di essere radioso - viene tradito dai crampi. Notevole anche la tenuta mentale di Nadal che, due volte sotto di un set, approfitta del crollo del tedesco archiviando in scioltezza gli ultimi due parziali (6-3, 6-2). Il prossimo ostacolo sulla strada del maiorchino sarà il francese Gael Monfils, che si sbarazza facilmente del tedesco Philipp Kohlschreiber in tre set (6-3, 7-6, 6-4): Nadal ha incontrato 14 volte in carriera il parigino vincendo in 12 occasioni. Pronostico rispettato nella sfida che vedeva opposti Milos Raonic e Gilles Simon: a imporsi in quattro set (6-2, 7-6, 3-6, 6-3) è il canadese numero 3 al mondo, apparso piuttosto tonico.





Avanza anche l'austriaco Dominicche stende in tre set il francese Benoit, reduce dal successo sual secondo turno: l'idolo di casa si impone 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. Raggiungono gli ottavi anche Denise David: l'uzbeko – protagonista della clamorosa eliminazione dial secondo turno - la spunta al quinto set con lo spagnolo, il belga passeggia in tre set contro il croato Ivo. Fuori David, battuto in quattro set da Robertoin untutto