Australian Open: Nadal avanti tutta, sorride anche Serena

Missione compiuta per Rafa Nadal che si qualifica al terzo turno degli Australian Open battendo in scioltezza il cipriota Marcos Baghdatis, finalista nel 2006 a Melbourne: lo spagnolo, che si è imposto in tre set col punteggio di 6-3, 6-1, 6-3, affronterà ora il 19enne tedesco Sascha Zverev. Un avversario dal futuro promettente e che ha già messo in grande difficoltà Nadal lo scorso anno a Indian Wells: il maiorchino vinse una partita soffertissima durante la quale dovette annullare anche un match point.



Nel torneo femminile prosegue sicura la marcia di Serena Williams che, dopo avere eliminato all'esordio la svizzera Belinda Bencic, fa fuori in due set anche la ceca Lucie Safarova (6-3, 6-4). Ora per la statunitense, alla caccia del suo settimo trionfo nello Slam australiano, ci sarà il derby con la connazionale Nicole Gibbs, numero 92 al mondo. E' già arrivata al capolinea, invece, la corsa di Agnieszka Radwanska: la polacca, numero 3 nel ranking, è stata eliminata al secondo turno dalla croata Mirjana Lucic-Baroni con un netto 6-3, 6-2.





Tutto facile anche per Karolinache conferma di essere in grande forma: la ceca approda al terzo turno concedendo solo due game in 59 minuti alla 18enne russa Annae ora se la vedrà con la lettone Jelena. Avanzano anche la slovaca Dominika(che piega in due set la cinese di Taipei) e la britannica Johannache si libera facilmente della giapponese Naomi. Convincente vittoria, infine, per Carolineche rifila un secco 6-1, 6-3 alla croata Donna