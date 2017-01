Australian Open: Federer è in semifinale, ora sarà derby con Wawrinka

Roger Federer continua a incantare gli Australian Open: lo svizzero batte in tre set Mischa Zverev (6-1, 7-5, 6-2) e vola in semifinale dove affronterà il connazionale Stan Wawrinka che, nella notte, ha eliminato il francese Jo-Wilfried Tsonga. Nel tabellone femminile avanzano Venus Williams e Coco Vandeweghe che, eliminando rispettivamente la russa Pavlyuchenkova e la spagnola Muguruza, daranno ora vita a una semifinale tutta statunitense.



Dopo avere eliminato avversari del calibro di Berdych e Nishikori, Roger Federer si libera anche del tedesco Mischa Zverev (fratello maggiore del talentuoso Sascha) che approdava per la prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam. Il primo set vola via in 19 minuti con un 6-1 per lo svizzero che mette subito le cose in chiaro. Nel secondo Zverev si porta sul 3-1 ma Federer reagisce e strappa il servizio all'avversario sul 5-5 chiudendo poi sul 7-5. Per Zverev è una mazzata e infatti il terzo set ha poca storia, Re Roger se lo aggiudica con un perentorio 6-2 e, a 35 anni e 174 giorni, si gode l'accesso alle semifinali degli Australian Open: diventa il più anziano a riuscirci dopo Artur Ashe che nel 1978 aveva centrato questo traguardo a 35 anni e 177 giorni.





Ora il derby contro: i numeri sono decisamente dalla parte di Federer che ha vinto 18 dei 21 precedenti. Ma Wawrinka, soprattutto quando arriva lontano in uno Slam, ha dimostrato di essere un giocatore molto pericoloso da affrontare.