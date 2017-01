Australian Open: Fabbiamo a un passo dal tabellone principale

L'Australian Open 2017, primo Slam della stagione in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi di cemento del Melbourne Park, non è più solo un sogno per Thomas Fabbiano che è approdato al terzo e ultimo turno di qualificazione al torneo principale battendo in tre set (4-6, 6-4, 6-2) il giapponese Akira Santillan. Il tennista pugliese affronterà sabato il brasiliano Andre Ghem in un match decisivo per l'ingresso nel tabellone dei migliori.

Fabbiano va a caccia della prima qualificazione della sua carriera agli Australian Open dopo le eliminazioni al secondo turno nel 2013 e nel 2016. Il 27enne pugliese però è già entrato nel tabellone principale degli Slam in altre tre occasioni: al Roland Garros 2016 e agli Us Open nel 2013 e nel 2016. L'altro azzurro in corsa, Luca Vanni, vincitore del derby d'esordio contro Federico Gaio, tornerà invece in campo venerdì

per affrontare al secondo turno lo statunitense Alexander Sarkissian.